وفد «المواهب الرياضية الشابة» إلى إسبانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادر وفد برنامج تطوير المواهب الرياضية الشابة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ومركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية الدولة إلى معسكر تدريبي في إسبانيا، يستمر حتى 31 الجاري، ويقام المعسكر تحت مظلة «لاليغا» ويخوض اللاعبون تدريبات مع أفضل الكوادر الفنية العالمية ويشاركون في مباريات تنافسية مع فرق إسبانية.

وأجرى اللاعبون المشاركون في البرنامج فحوصات طبية وبدنية في مركز «فيفا» الطبي بدبي قبل السفر ، كما التقى أعضاء مجلس دبي الرياضي مع اللاعبين لحثهم على الاجتهاد في التدريب والالتزام بتعليمات المدربين وتنفيذ كافة توجيهاتهم لتحقيق أفضل النتائج.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت مشاركة اللاعبين وحراس المرمى الذين تم اختيارهم من أندية دبي في حصص تدريبية خاصة أقيمت تحت قيادة مدربي «لاليغا»، وأقيمت في أماكن مختلفة بالدولة من أبرزها استاد «ذا سيفينز» بدبي.

احترافية

تم إطلاق برنامج تطوير المواهب الرياضية الشابة تعزيزاً لاحترافية اللاعبين الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين القادرين على قيادة مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات ويعد امتداداً لبرنامج حارس المستقبل وبرنامج مهاجم المستقبل اللذين بدأهما مجلس دبي الرياضي قبل سنوات،ويضم برنامج تطوير المواهب الرياضية الشابة 51 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس التعليمية، وفي مقدمتهم اللاعبون الثمانية من أندية دبي، وهم ربيع البلوشي، ويوسف فهد آل رحمة «الوصل»، سيف سالم البدواوي، فارس سالم البدواوي «حتا»، خليفة خميس، موسى عبدالله، «شباب الأهلي» أحمد البلوشي، علي الجسمي «النصر».