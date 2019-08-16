«المحترفين» توقّع اتفاقية البث التلفزيوني غداً

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تعقد لجنة دوري المحترفين مؤتمراً صحافياً عصر غد في فندق العنوان بدبي لتوقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني للموسم الكروي الجديد، بحضور قيادات رابطة المحترفين وممثلي الأندية ووسائل الإعلام، وعلم «البيان الرياضي» أن قناة أبوظبي الرياضية نالت حقوق البث التلفزيوني، وستضع كافة إمكانياتها الفنية من أجل بث مميز تقنياً وإعلامياً، مع التعاون بينها والمؤسسات الإعلامية في الدولة لإذاعة مباريات دوري وكأس الخليج العربي وكأس السوبر وكل ما يتعلق بمسابقات المحترفين، بعد قرار صاحب السمو رئيس الدولة بإلغاء تشفير المباريات.