الكشف عن هوية رابطة المحترفين الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعلن رابطة المحترفين عن هويتها الجديدة في حفل مميز يقام الليلة بفندق أرماني في دبي، بعد اعتماد الهيئة العامة للرياضة المسمى الجديد «رابطة المحترفين»، ويتم خلال الحفل الكشف عن الشعار الجديد والرؤية المستقبلية، وخطط الرابطة خلال الفترة المقبلة، ويشهد الاحتفال مسؤولو القطاع الرياضي في الدولة، وممثلون من الاتحادين الآسيوي والعربي لكرة القدم، وممثلو الأندية، واللاعبون القدامى، وضيوف الرابطة من مختلف الجهات، ويسبق الحفل فعاليات مصاحبة ومفاجآت على هامش الحفل.

من ناحية أخرى تنظم الرابطة اليوم وغداً، في فندق العنوان دبي ورشة عمل الموسم الرياضي الجديد، ويتضمن اليوم الأول محور تحديثات لوائح المسابقات، وتجربة يوم المباراة للجماهير، ويقام في اليوم الثاني جلسة حوارية يتم خلالها استعراض أبرز مشاريع ومبادرات الرابطة في الموسم الجديد، وتتناول محاور التسويق والتذاكر والإعلام والبث التلفزيوني أبرز التعديلات على اللوائح المختلفة والتعرف على القوانين الجديدة.