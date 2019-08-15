شباب الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لـ«الكلاسيكو»

المصدر: دبي - العوضي النمر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي مرانه المحلي على ملعب آل مكتوم بالممزر، مساء أول من أمس بعد انتهاء معسكره الإعدادي الخارجي الذي أقيم على مرحلتين الأولى في سلوفاكيا والثانية في إسبانيا، وبعد أن خلد اللاعبون للراحة يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك قبل الانتظام في التدريبات، استعداداً لمباراة «الكلاسيكو» مع العين في أولى جولات كأس الخليج العربي والمقرر 23 الجاري، والتي ستقام على ملعب هزاع بن زايد في دار الزين.

وخاض الفريق مرانه بحضور كامل اللاعبين، باستثناء محمد سبيل الذي يواصل برنامجه العلاجي تمهيداً للعودة إلى الملاعب لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، وظهر الجميع بروح معنوية عالية، لرغبة اللاعبين في تقديم موسم طيب والسعي للمنافسة على البطولات المحلية، سواء في كأس الخليج العربي، أو دوري الخليج العربي، أو لقاء السوبر بين بطلي الدوري والكأس والمقرر أن تكون مواجهته أمام الشارقة.

لقاء كلباء

ويخوض شباب الأهلي مباراة ودية مع اتحاد كلباء غداً، على ستاد مكتوم بن راشد عند السابعة والنصف مساءً، لتكون بروفة أخيرة قبل مواجهة العين، يطمئن خلالها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بجانب التعود على الطقس عقب انتهاء المعسكر الخارجي، وسيشارك الفريق بكامل لاعبيه الأساسيين من أجل الوقوف على مستواهم ومدى جاهزيتهم للقاء المرتقب، مع انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد.

الأجنبي الرابع

وينتظر أن تحسم إدارة النادي أمر المحترف الرابع خلال الأيام المقبلة، حيث تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب، وتشير مصادر صحفية إسبانية إلى أن شباب الأهلي يقترب من التعاقد مع الجناح الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا قادماً من ديبورتيفو لاكورونا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

تعاقدات

وكان شباب الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين وقيدهم ضمن فئة اللاعبين المقيمين وهم، البرازيلي ليوناردو سباداسيو البالغ من العمر 19 سنة وهو يلعب في مركز الجناح الأيسر ولاعب الوسط البرازيلي ويسلي بيريرا (18 عاماً)، والبرازيلي جوستافو هنريك والذي يلعب بمركز قلب الدفاع والارتكاز وهو من مواليد 2001.

4 وديات

وكان فريق شباب الأهلي قد لعب 4 مباريات ودية في إسبانيا، وفاز على أتليتيكو بالياريس الإسباني 3 - 1، وسجل الثلاثية كل من لوفانور من ركلة جزاء ومحمد جمعة وعادل وجدان، وعلى العربي الكويتي، 4 -1، سجل الرباعية كل من أحمد العطاس ولوفانور «هدفين» ومحمد جمعة، وخسر أمام دوروجي المجري 1- 2، كما فاز على فياريال (ب) الإسباني، 2-1، سجلهما دياز وأحمد خليل، من ركلة جزاء، في آخر المباريات الودية التي خاضها بمعسكره الإعدادي في إسبانيا.

التشكيلة

ومن خلال المباريات الودية التي لعبها شباب الأهلي بدت ملامح التشكيلة تتبلور من خلال مشاركة كل من، حسن حمزة، وليد عباس، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز الكعبي، محمد جابر، ماجد حسن، ديفيد مارياني، لوفانور، دياز، محمد جمعة، وهي تشكيلة شبه ثابته منذ انطلاقة المباريات الودية للفريق في معسكره الخارجي، ومنح الجهاز الفني الفرصة لعدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم، وتوفير انسجام مع زملائهم مثل أحمد جشك، سعيد أحمد، حسن إبراهيم، محمد إسماعيل، عادل وجدان، عبد الله النقبي إضافة للاعب ديفيد مارياني، أحدث لاعب أجنبي بصفوف الفريق، والمخضرم ماجد ناصر الذي لعب آخر ودية أمام فياريال.

تألق حمزة

ووضح خلال المباريات الودية أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يمنح الثقة للحارس حسن حمزة وينال فرصة كاملة، واستغل الحارس الفرصة ليكتب شهادة ميلاد جديدة، ليكون حارساً له ثقل في الفريق خلال الفترة المقبلة على الرغم من المنافسة القوية مع زملائه الحراس.