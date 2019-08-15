الوصل يبصم بالعشرة في مرمى «النمساوي»

المصدر: دبي - علي الظاهري

بصم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل بـ «العشرة» في آخر تجاربه بمعسكر الإعداد الخارجي في النمسا، واكتسح «الإمبراطور» مضيفه فريق سبورت بلاتز هوكفليزن النمساوي بعشرة أهداف مقابل ثلاثة أول من أمس. ومن المقرر عودة بعثة الوصل من النمسا اليوم بعد معسكر ناجح خاض فيه الفريق 6 تجارب ودية.

دفع الجهاز الفني بقيادة المدرب لورينت الروماني ريجيكامب المباراة بتشكيلة ضمت لاعبين من الصف الثاني، وحرص على إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة في المباريات السابقة. وضمت التشكيلة كلاً من الحارس سهيل عبد الله، واللاعبين فارس خليل وعبد الله خميس وحميد سالمين وخالد سبيل ومحمد علي كيدي وعبد الرحمن أحمد ووليد الحمادي وغانم أحمد غانم وعبد الله مال الله وخواكين بيريز.

ونجح عبد الله مال الله في إحراز الهدف الأول في الدقائق الخمس الأولى من اللقاء، وجاء الهدف الثاني لصالح الوصل بـ «نيران صديقة» بعد أن سجل مدافع هوكفليزن هدفاً في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، وقلّص المنافس الفارق بتسجيل الهدف الأول في مرمى الحارس سهيل عبد الله.

تألق بيريز

وواصل خواكين بيريز تألقه بعد أن عزز تقدم فريقه وأضاف الهدف الثالث، لينجح المنافس في تقليص النتيجة مجدداً بإضافة الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ونجح فريق هوكفليزن في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعد تسجيل هدف التعادل في مستهل الشوط الثاني، ثم تمكن اللاعب وليد درويش من إعادة فريقه إلى المقدمة بإحراز الهدف الرابع ثم الهدف الخامس، وعزز عبد الله مال الله تقدم فريقه في الهدف السادس، وأضاف غانم أحمد الهدف السابع، وسجل بيريز الهدف الثامن، ثم ماتيوس الهدف التاسع، ليختتم بيريز اللقاء بتسجيل «الهاتريك» والهدف العاشر لفريقه.

مكاسب فنية

وحقق الوصل 3 انتصارات وخسارتين وتعادلاً في تجارب المعسكر، حيث خسر أمام فريق أودينيزي الإيطالي بهدف دون مقابل في التجربة الخامسة، وفاز على فريق يو إس كيه إنيف النمساوي بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل أمام لانيا سبور التركي 2-2، وفاز على فريق أبولون لاريسا اليوناني 4 - 2، وخسر من كايسري سبور التركي 1 – 3. وخرج الوصل بمكاسب فنية من المباريات السابقة استعداداً للموسم الجديد الذي يدشنه بمواجهة عربية أمام الهلال السوداني يوم 20 من شهر أغسطس الجاري في مباراة الذهاب ضمن دور الـ 32، وأخرى محلية أمام حتا يوم 26 الجاري في مسابقة كأس الخليج العربي.