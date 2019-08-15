انطلاق ورشة عمل «تقنية الفيديو» بمشاركة 40 حكماً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انطلقت ظهر أمس، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي فعاليات ورشة العمل الفنية التي تنظمها إدارة الحكام لاستعراض وشرح تقنية الـفيديو (VAR)، بحضور كل من علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وستيف بينيت المدير الفني، وديفيد إلاري المدير الفني في المجلس التشريعي لكرة القدم (IFAB)، وبمشاركة ما يقارب 40 حكماً.

وتأتي الورشة في إطار سعي إدارة الحكام لتجهيز قضاة الملاعب وتأهيلهم للموسم الكروي الجديد 2019-2020 على أكمل وجه، حيث تأتي هذه الورشة كمرحلة ثانية من فترة الإعداد، والتي استهلت بمعسكر الحكام الخارجي في مدينة نورمبيرغ الألمانية، وألحقت بهذه الورشة التي ستمتد لأربعة أيام.

وافتتح الورشة علي الطريفي مدير إدارة الحكام، الذي أكد خلال كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التي تتناول تقنية الفيديو التي أصبحت من أساسيات كرة القدم. وقام الطريفي بالتعريف عن ديفيد إلاري والترحيب به في اتحاد كرة القدم وعن أهمية وجوده في هذه الورشة بحكم أنه من مؤسسي تقنية الفيديو الـ (VAR)، حيث شارك في كتابة بروتوكول هذه التقنية المهمة.

وأكد ديفيد إلاري أن تقنية الفيديو تعتبر أكبر ثورة في كرة القدم منذ 100 سنة وقدم عرضاً تفصيليا يتضمن جوانب تطبيق نظام الـفيديو وطرق استخدامه، وما يجب وما لا يجب فعله في هذه التقنية التي أكد أن الغرض منها هو تسهيل عملية اتخاذ القرار عند الحكم، وليس اتخاذ القرار عنه، وأوضح أن فلسفة تقنية الفيديو هي «تدخل أقل- فائدة أكبر».