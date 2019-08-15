إدارة الظفرة الجديدة تلتقي اللاعبين للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شهد تدريب الظفرة مساء أول من أمس على ملعبه في أبوظبي، اللقاء الأول الذي جمع مجلس إدارة النادي الجديد وشركة كرة القدم مع اللاعبين على أرضية الملعب، بعد أن تولت الإدارة الجديدة برئاسة حمد خميس المنصوري رئيس مجلس الإدارة المهام خلال فترة تواجد الفريق في المعسكر الإعدادي بألمانيا، والذي عادت منه البعثة يوم الخميس الماضي ليخضع بعدها الفريق لراحة العيد، ليستأنف تدريباته من جديد وسط روح معنوية عالية.

وحرص حمد المنصوري على الترحيب باللاعبين الجدد والقدامى في كلمته للاعبين، مؤكداً ثقة المجلس في جميع عناصر الفريق وتقديم الدعم الكافي من أجل تحقيق تطلعات الجماهير.

بدوره أكد خليفة مطر الطنيجي رئيس شركة كرة القدم، أن إدارة النادي تعمل على توفير كل أدوات النجاح للاعبين، وأنها حريصة على تحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد.

معسكر ناجح

فيما أكد سالم حسن الهلالي مدير الفريق، أن المعسكر الإعدادي بألمانيا كان ناجحاً، وسار وفق الخطة التي وضعها الجهازان الفني والإداري، وأنه حقق العديد من المكاسب، مشيراً إلى تطوّر كبير في معدل اللياقة البدنية للاعبين مع تقديم واضح في الانسجام، وتنفيذ الخطط التكتيكية التي وضعها الجهاز الفني، وتدرب عليها اللاعبون.

وأبان مدير الظفرة، أن الترتيبات جارية حالياً لأداء مباراة ودية خلال الأيام المقبلة قبل بدء المواجهات التنافسية في الموسم الجديد، ذاكراً أن الفريق سيكون في الراحة خلال الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، وستكون أولى مبارياته أمام اتحاد كلباء في الجولة الثانية من المنافسة يوم 30 أغسطس الجاري، وأضاف: المدرب رأى إمكانية أداء مباراة أو أكثر حتى يستعد الفريق بشكل أفضل للمباريات الرسمية، وتجرى الآن اتصالات بهدف الترتيب لإقامة المباراة.