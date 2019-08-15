«الأبيض الناشئ» يواجه نظيره الصربي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 نظيره الصربي غداً ضمن معسكره الحالي المقام في صربيا استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والتي ستقام في سبتمبر المقبل.

وكان أبيض الناشئين خاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب مقدونيا يومي 10 و 13 أغسطس الجاري، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما خسر المباراة الثانية بثلاثية مقابل هدف.

وحرص الجهاز الإداري لمنتخبنا على إقامة مأدبة غداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك في العاصمة بلغراد بحضور كل أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب إن مواجهة الغد تعتبر التجربة قبل الأخيرة للأبيض قبل العودة إلى أرض الوطن يوم 21 أغسطس لاستكمال برنامج الإعداد للتصفيات، حيث إن التجربة الأخيرة ستكون كذلك مع منتخب صربيا يوم 19 أغسطس.

إشادة

وأشاد اليعقوبي بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراتين الماضيتين أمام منتخب مقدونيا بغض النظر عن النتيجة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وتطبيق الاستراتيجية الفنية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم.

وحرص عبد الله علي عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم على الوجود بمقر إقامة البعثة في صربيا، وذلك ضمن حرص اللجنة على متابعة كل الجوانب المتعلقة بسير التحضيرات لكل منتخباتنا الوطنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

قائمة

وتضم قائمة منتخبنا في معسكر صربيا 24 لاعباً، هم: سلطان محمد، وسيف الزعابي (اتحاد كلباء)، ومحمد الحارثي، وحميد المهري، ومطر يوسف (بني ياس)، وأحمد المرزوقي، وزايد مسعود، ومنصور عبد الرحيم (الجزيرة)، وإبراهيم الكعبي (الذيد)، وعلي طاهر (الشارقة)، وأحمد البلوشي، وغيث البلوشي، ويوسف البلوشي، وحسن الحمادي، وسعيد جمال (شباب الأهلي دبي)، وأحمد البادي، وحمد الدرمكي (العين)، وسعيد ناصر (الفجيرة)، وجمال السعدي (النصر)، وعبد الله أحمد عبد الله (الوحدة)، وعوض الكثيري، ومنصور صالح برغش المنهالي (الوحدة)، وسعود المري، وعبد الله أحمد الأستاذ (الوصل).