رازوفيتش: معسكر ألمانيا ناجح

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

استأنف الظفرة تدريباته للموسم الجديد بعد راحة 72 ساعة منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش للاعبين، وأدى الفريق تدريباً مساء أمس على ملعبه بأبوظبي، ويبحث الجهاز الإداري عن خوض مباراة ودية خلال الأيام المقبلة بطلب من الجهاز الفني يعوض بها غيابه عن المشاركة في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي التي يخضع فيها للراحة.

وعبر الصربي فوك رازوفيتش عن رضاه بمحصلة المعسكر الخارجي الذي نظمه الفريق في ألمانيا، مؤكداً أن إصرار لاعبيه في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها كانت من أكبر المكاسب التي خرج بها من المعسكر، مبيناً أن روح الإصرار عكست له رغبة اللاعبين في الاستفادة من الفترة الإعدادية والظهور الجيد في الموسم الجديد.

تدريبات قوية

وأضاف رازوفيتش: كل الفرق تستعد بالتدريبات القوية لكن من المهم جداً أن تجد تجاوباً من اللاعبين وتشعر برغبتهم في الوصول إلى قمة الجاهزية، لقد لمست ذلك في اللاعبين الشيء الذي ساعدنا على تنفيذ برنامج إعدادي جيد، خصوصاً أن كل الأشياء كانت متوفرة من ملاعب وصالات، الأمور كانت مرتبة بشكل مميز ولم نواجه أي صعوبات، حتى المباريات الودية التي طالبنا بها توفرت لنا بزيادة مباراة إضافية في ختام المعسكر.

وأكد مدرب الظفرة أن ذلك لا يعني أن الفريق أصبح في كامل جاهزيته حالياً، مبيناً أن الدخول لفورمة اللعب وبلوغ الهدف الذي يسعى إليه الفريق لا يكتمل إلا بخوض المباريات التنافسية القوية التي ترفع من اللياقة البدنية والذهنية للاعب وتكشف للمدرب كل السلبيات، وهذا الوضع ينطبق على كل الفرق التي لن تقدم مردودها الحقيقي إلا بعد خوض عدد من المباريات التنافسية التي ترفع من مستوى ومردود اللاعب.

تفاؤل

وقال الصربي فوك رازوفيتش إنه متفائل بظهور جيد للاعبين خلال هذا الموسم من واقع الروح التي يتمتعون بها والخبرة التي يتميزون بها، وأضاف: فقط نحتاج إلى المواصلة بذات الجهد والإصرار واللعب بروح قتالية حتى نحقق النتائج الإيجابية التي ترضي الجماهير.