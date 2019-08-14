«صالات» الظفرة يحافظ على تصنيف الأندية الإماراتية آسيوياً

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

حافظ فريق نادي الظفرة على تصنيف الأندية الإماراتية في لائحة الأندية الآسيوية لكرة الصالات بحصوله على المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها تايلاند، وأجمع كل الخبراء والمدربين على أنه كان في إمكان الظفرة التأهل إلى الدور ربع النهائي والذهاب بعيداً في المنافسة لولا ظلم القرعة التي أوقعته في المجموعة الحديدية، حيث وقع في كماشة أبطال الكويت واليابان وإيران، ومن أبرز المكتسبات التي حققها الظفرة كسر حاجز التفوق الكويتي على اللعبة بالفوز على كاظمة الذي يضم ألمع نجوم الأزرق 3-2 بعد أن تبارى لاعبو الظفرة في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الفريق الكويتي.

وعلق حكمنا الدولي النخبة فهد بدر الحوسني، الذي يعد من أفضل الحكام في آسيا والذي أدار ثلاث مباريات من العيار الثقيل ومرشح قوي لمواصلة المشوار حتى الأدوار النهائية، وقال: أبلى الفريق بلاءً حسناً، ولكن من سوء حظه أنه وقع في مجموعة ضمت أبطال الكويت واليابان وإيران.

وأكد الحوسني أن فريق الظفرة إذا وقع في أي مجموعة أخرى غير الرابعة لكان أحد فرسان الدور ربع النهائي عن جدارة، وأشاد الحوسني باللاعبين الوطنيين، مشيراً إلى أنهم عكسوا تطوراً ملموساً يبشر بمستقبل جيد.

واتفق معه الإسباني بول بولس المدير الفني لمنتخب تايلاند، وقال: إذا كان الظفرة وكاظمة في أي مجموعة غير المجموعة الرابعة لتأهلا إلى ربع النهائي وربما كانت الظروف خدمتهما لبلوغ مرحلة متقدمة، هي كرة قدم وكل شيء جائز ووارد فيها، وبمزيد من المشاركات الخارجية وخوض مباريات ودية من العيار الثقيل وعدم الخوف من الخسارة ستكون اللعبة أفضل كثيراً في السنوات المقبلة.