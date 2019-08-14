خلفان مبارك: انسجامي مع مبخوت بـ«الفطرة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف خلفان مبارك نجم الجزيرة، وأفضل لاعب مواطن في الموسم الماضي، سر انسجامه وثنائيته المعروفة مع زميله علي مبخوت مهاجم الفريق، ذاكراً أنه تفاهم بين أي صانع لعب ومهاجم، وأنه تفاهم بالفطرة التي يتميز بها مبخوت وقال: أعتقد أن الفطرة التي يتمتع بها علي مبخوت ساعدتني وسهلت عليّ المهمة التي أقوم بها في صناعة اللعب وتقديم التمريرات.

وعدد خلفان مكاسب فترة الإعداد السابقة خلال معسكر الفريق التحضيري الذي أقامه بهولندا استعداداً للموسم الجديد وخاض خلاله الفريق 4 مباريات ودية حقق فيها جميعاً الفوز، أن التحضيرات كانت جيدة وخلقت انسجاماً كبيراً بين اللاعبين وأفادت الفريق بدنياً، وأضاف: أكبر مكسب خرجنا به من المعسكر التفاهم الذي حدث بين المدرب واللاعبين، لأنه حسب رأيي المهم في مثل هذه المرحلة المهمة، على خلفية أن المدرب يورغن ستريبل جديد على النادي وتم التعاقد معه مؤخراً.

وقال نجم الجزيرة الشاب، إن أكثر ما يهمه تتويج فريقه بالبطولات، ذاكراً أن فوزه على المستوى الشخصي بالجوائز الفردية يعتبر مصدر فخر بالنسبة له وقال: من المؤكد أني أفتخر بأي جائزة أحصل عليها، لكن طموحي الشخصي في الموسم الحالي وكل المواسم المقبلة أن تصاحب هذه الجوائز إنجازات وبطولات جماعية مع الفريق، وهو ما يسعى إليه فخر أبوظبي.

عيدية

وقدم خلفان مبارك التهنئة لجماهير الجزيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن ينجح مع زملائه اللاعبين في تحقيق الإنجازات مع الفريق والاحتفال في نهاية الموسم بالنجاحات التي ترضي وتسعد الجماهير دائماً.