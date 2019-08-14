الإصابة سر تراجع مستوى تيغالي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

كشف نادي الوحدة سبب تراجع مستوى نجمه الأرجنتيني سيباستيان تيغالي في مباراة الفريق أمام النصر السعودي «العالمي» أول من أمس في البطولة الآسيوية والتي انتهت بخسارة العنابي 2-3، بعد أن أظهر الجمهور عدم قبوله مردود نجمه الذي كان يعول عليه كثيراً في حسم اللقاء.

ودافع أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم عن لاعبه وقال إن تيغالي شارك مصاباً في المباراة وتم إعطاؤه «حقنة» حتى يشارك مع بقية زملائه اللاعبين.

وكان الهولندي موريس شتاين مدرب العنابي اشتكى عقب اللقاء من عدم وجود بدائل في خط المقدمة، مؤكداً أن فريقه يعاني من نقص في الهجوم ما يفسر إصراره على مشاركة النجم الأرجنتيني الذي نجح رغم الإصابة في وضع بصمته بشباك النصر محرزاً الهدف الثاني لفريقه بتحويل تهديفة طحنون الزعابي إلى هدف.