«عيال شرف».. نجومية في الكرة والغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

مثّل الشقيقان زايد وعلي ظاهرة رياضية في ملاعب كرة القدم وساحات الغولف الإماراتي، بعد أن نجح «عيال» عادل شرف، في الكشف عن موهبتيهما في سن مبكرة، سواء على الساحة المحلية، أو المشاركة في دورات عالمية بحجم المعسكرات الصيفية لنادي ريال مدريد الإسباني، قبل أن يتجه الشقيقان للتألق بساحات الغولف المحلي خاصة في عام 2019، ورغم موهبته الكروية، سرعان ما تمكن زايد من إثبات حضوره على الساحة المحلية كنجم مستقبلي في لعبة الغولف، وذلك بعد أن توج في فبراير الماضي بلقب كأس رئيس الدولة لفئة الصغار، وهو الأمر ذاته الذي تكرر مع شقيقه علي الذي خطف لقب هداف بطولة أبناء موظفي الدوائر الحكومية لكرة القدم، بجانب اختياره كأفضل موهبة واعدة في دورة لكرة القدم، التي أقيمت في نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن شغف كرة القدم، لم يثنه عن التواجد في جميع بطولات الغولف المحلية وتحقيق النتائج المشرفة، بالإضافة لتواجده الدائم في المعسكرات الصيفية الداخلية والخارجية لمنتخبات الغولف.