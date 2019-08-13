عيدان في بيت الفردان مع حمدان

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يعيش حبيب الفردان لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم وفريق النصر، فرحتين الأولى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والثانية لقدوم مولوده الأول والذي أسماه حمدان، وأعرب الفردان عن بالغ سعادته بهذه المناسبة الجميلة وشكره إلى الله سبحانه وتعالى على النعمة، كما تقدم بالشكر إلى جميع من تقدم بالتهنئة إليه من زملائه وأصدقائه ومحبيه.

ونشر اللاعب صورة له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل مولوده الصغير بين ذراعيه، ونالت الصورة على إعجاب العديد من المتابعين للاعب والذين تداولوا الصورة موجهين التهنئة للاعب بمولوده الأول.

وهنأ نادي النصر الفردان بمناسبة قدوم مولوده الجديد، ونشر عبر حسابات النادي على «تويتر» و«انستغرام» صورة بعنوان «مبروك ما جاك» مرفق أسفلها عبارات تضمنت: «عاشق جديد للون الأزرق وُلد اليوم، تهانينا وألف مبروك لنجم الفريق الأول لكرة القدم حبيب الفردان الذي رُزق بمولوده الأول حمدان».