عجمان يعود للملعب غداً استعداداً لحتا

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان مساء غد لمباشرة تدريباته استعداداً للقاء حتا 22 الجاري في بداية مشواره بكأس الخليج العربي، ويعود اللاعبون للتدريبات بمعنويات عالية بعد إجازة العيد، ويركز الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي خلال المرحلة الأخيرة من الإعداد على التشكيل الأساسي وخطة اللعب التي ينتهجها الفريق، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت في ملف المحترفين الأجانب بضم 3 لاعبين جدد هم النيجيري جودوين مينشا والغاني وليام أوسو والمالي تونغو دومبيا، بعقود تمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى المهاجم محمد إبراهيم القادم من الشارقة والمدافع وحيد إسماعيل من الوصل.

وأكد عبد الله الظاهري أمين السر العام للنادي ومشرف الفريق أن برنامج الإعداد الذي نفذه الفريق على 3 مراحل كان مميزاً بعد الانتهاء مبكراً من صفقات المحترفين الأجانب، ووفقاً للخارطة التي وضعها الجهاز الفني حيث تجمع الفريق داخلياً لمدة أسبوعين ثم سافر إلى معسكره الخارجي الأول في ألمانيا لمدة أسبوعين وتم التركيز على الجانب البدني خلال المعسكر مع خوض تجربة قوية أمام الظفرة، ثم انتقل الفريق للمعسكر الخارجي الثاني في مصر وخاض فيه عجمان 4 مباريات مع فرق الدوري الممتاز المصري، خسر 3 منها وتعادل في واحدة، وكانت المباريات مؤشراً جيداً للجهاز الفني لقياس جاهزية اللاعبين والتعود على المباريات مع تجريب التكتيك المناسب، بجانب تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد، فيما يشتمل إعداد المرحلة الأخيرة على تدريبات يومية.

وأكد الظاهري أن العناصر الجديدة، بدأت تتأقلم مع المجموعة بشكل جيد، وساهم برنامج المباريات المكثفة في معسكر القاهرة، في إضفاء مزيد من الانسجام بين جميع اللاعبين.

تطلع

من ناحية أخرى أعرب النيجيري جودوين مينشا، عن سعادته بالالتحاق بتشكيلة «البرتقالي»، مؤكداً تطلعه لتقديم أفضل مستوياته مع النادي لمساعدته على تحقيق أهدافه هذا الموسم، وأشار إلى أن محطته الجديدة في الدولة، خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، ولديه الكثير من المعلومات الإيجابية عن نادي عجمان وعن الدوري الإماراتي بصفة عامة، والذي سبق أن لعب فيه مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب، كما أنه يضم مواهب إماراتية متميزة ومدربين على أعلى مستوى.

وأثنى مينشا على حفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ اليوم الأول لوجوده في نادي عجمان، سواء من الإدارة أو الجهاز الفني، واللاعبين الذين شعر معهم بالألفة.