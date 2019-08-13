الوصل يختتم معسكر النمسا الخميس

المصدر: دبي-علي الظاهري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل معسكره الخارجي في النمسا الخميس المقبل ويعود إلى دبي لاستكمال تحضيراته بملعبه استعداداً للموسم الجديد الذي يدشنه بمواجهة عربية أمام الهلال السوداني 20 الجاري في مباراة الذهاب ضمن دور الـ 32 لكأس محمد السادس بدوري الأبطال وأخرى محلية أمام حتا 26 الجاري في كأس الخليج العربي.

وكان الفريق خسر أمام فريق أودينيزي الإيطالي ودياً بهدف دون مقابل في التجربة الخامسة للفريق ضمن معسكر النمسا، وخاض الوصل 4 تجارب سابقة ، وفاز على يو اس كيه انيف النمساوي 0-2،، وتعادل أمام لانيا سبور التركي 2-2 وفاز على ابولون لاريسا اليوناني 4 - 2 وخسر من كايسري سبور التركي 1 - 3