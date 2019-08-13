حفل كبير للكشف عن هوية «المحترفين» الجمعة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تعلن رابطة المحترفين هويتها الجديدة، في حفل كبير في فندق أرماني دبي، يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم تنظيم مؤتمر صحافي موسع، بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس الرابطة، وسيتم الكشف عن الشعار الجديد للرابطة واللوائح المنظمة، وكان قد تم إشهار الرابطة بشكل رسمي من الهيئة العامة للرياضة، لتمنحها الاستقلالية الإدارية والمالية.

وتنظم رابطة المحترفين ورشة عمل يومي الجمعة والسبت المقبلين لمسؤولي المباريات، لشرح تحديثات اللوائح الفنية والتسويقية والتجارية ولائحة التذاكر وإجراء تجربة عن تنظيم المباريات، بجانب تنظيم حوار مع ممثل للدوري الإسباني ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين.