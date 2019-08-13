عبارات تحفيز بـ 7 لغات في استقبال لاعبي العين

المصدر: العين - البيان الرياضي

عادت فجر أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين والرديف إلى الدولة قادمة من سلوفينيا، عقب انتهاء فترة المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد وتم توزيع باقات من الورود وعبارات تحفيزية للاعبين بسبع لغات، العربية والكرواتية والإنجليزية واليابانية والبرتغالية والرومانية والفرنسية والصربية تؤكد ثقة النادي في مقدرة الفريق على تحقيق الأهداف المرجوة، استقبل البعثة في مطار العين الدولي، خالد عبد الله حمر عين الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وهنأ الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما حرص عدد من الجماهير العيناوية على استقبال بعثة الفريق.

وكان برنامج المعسكر الخارجي تضمن مرحلتين الأولى في النمسا من 18 إلى 28 يوليو،والثانية في سلوفينيا حتى 11 الجاري، وخاض العين 6 مباريات ودية خلال المعسكر وفاز على سيلجي السلوفيني بنتيجة 3- 0، وسيجيك الكرواتي 4 - 0،وتعادل مع الفتح السعودي من دون أهداف، وخسر من الاتفاق السعودي 0 - 2، ومن فريق زد تي المجري 0 - 1، فيما لم تكتمل مباراة الفريق وفاردار المقدوني، بسبب الأمطار وكانت نتيجة الشوط الأول التعادل السلبي.