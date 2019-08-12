الوحدة والنصر السعودي.. خطوة التأهّل الآسيوي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى تقديم عيدية إلى جماهيره في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عندما يلتقي ضيفه النصر السعودي في السابعة و40 دقيقة مساءً، باستاد آل نهيان في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، في مواجهة آسيوية حاسمة بنكهة خليجية، يدخل الفريقان المباراة بشعار الفوز والعبور إلى المرحلة المقبلة من المنافسة، وتوجد أفضلية لـ «العنابي» بعد نهاية جولة الذهاب في الرياض بالتعادل 1-1.

ينتظر أن يحافظ الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة على التشكيلة التي لعب بها في لقاء الذهاب وتضم محمد الشامسي «حارس المرمى»، برغش، حسين عباس، حمدان الكمالي، ريم تشانج «رباعي دفاعي»، نيكولاس ميليسي، فواز عوانة، إسماعيل مطر «خط الوسط»، طحنون الزعبي، ليوناردو دي سوزا، سيباستيان تيغالي «الهجوم». يراهن نادي الوحدة على جمهوره الذي يعتبره اللاعب رقم 12 في تشكيلة الفريق، وقام النادي بشراء 3 آلاف تذكرة وتقديمها مجانية أمام الجماهير.

وأكد شتاين جاهزية الفريق للقاء، ذاكراً أن المواجهة صعبة، وأنه تناسى مع لاعبيه نتيجة مباراة الذهاب، وقال: النصر فريق كبير ومميز ويتمتع بخبرة كبيرة، وفي الوقت نفسه نثق في فريقنا لتكرار التميز وكل لاعب يعرف المطلوب منه، سنبذل قصارى جهدنا من أجل تجاوز المهمة الصعبة التي تتطلب الكثير من الحذر واللعب القتالي منذ البداية.