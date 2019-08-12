تقرير ليكو يحدد مصير أندريا وناني وخوي مع العين

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أمام مستضيفه« زي تي إي» المجري بهدف دون رد حمل توقيع جروميك ميروسلاف في الدقيقة 10 من عمر المباراة الودية التي جمعت الفريقين أول من أمس في ختام برنامج معسكر «الزعيم» في سلوفينيا، وأكد مطر عبيد الظاهري«الصهباني»، مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن المباراة كانت قوية وتأثر معدل اللياقة البدنية للاعبي العين بصيام أغلبية عناصر الفريق في يوم عرفة، واللعب وسط درجات حرارة مرتفعة، وأشار إلى أن مصير اللاعبين الثلاثة ناني وخوي البرتغاليين والصربي أندريا مرتبط بتقرير المدير الفني إيفان إيكو وفقاً للاحتياجات التي يراها وقال: سيرفع المدرب تقريره للجنة الفنية للاحتراف من أجل اتخاذ القرار الذي يتسق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحديد قائمة الفريق.

من ناحية أخرى يتدرب الفريق بملعب خليفة بن زايد بنادي العين الأربعاء المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 58 ساعة بعد العودة من سلوفينيا، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام أحد أندية الدولة في الفترة من 16 - 18 الجاري.