العيد مختلف قي قلعة «العنابي»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

يبدو العيد مختلفاً في قلعة «العنابي» هذا العام مقارنة بالأعياد السابقة، لظروف موعد مباراة الوحدة والنصر السعودي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وبدأت الفرحة مبكراً في بيت الوحدة بنتيجة مباراة الفريق التعادلية أمام النصر السعودي في لقاء الذهاب بالعاصمة السعودية الرياض قبل أسبوع، وهي النتيجة الإيجابية التي أسعدت الجماهير وقطعت بالفريق خطوة مهمة نحو التأهل.

وما يجعل العيد مختلفاً أن يومه الأول سيكون موعداً لانتظام اللاعبين في المعسكر المغلق تأهباً لمباراته أمام النصر في لقاء الإياب، وقام اللاعبون في صباح العيد بتقديم التهاني للأسرة الصغيرة والعائلة وتناول وجبة الإفطار معهم، ويسعى اللاعبون لإكمال فرحة العيد بنيل بطاقة التأهل الآسيوية التي عقدوا العزم على أن تكون أجمل عيدية للجماهير في هذه المناسبة السعيدة.

تفرغ

وأكد فواز عوانة لاعب وسط «العنابي» أنهم اعتادوا على إيقاف التدريبات في فترة الأعياد والتفرغ للاحتفالات ومعايشة الفرحة مع الأهل، واختلفت الظروف في عيد الأضحى لظروف مباراة النصر السعودي، وأشار إلى أن برنامجه في العيد دائماً يتضمن زيارة الأهل ومقابلة الأصدقاء وتلقي التهاني، وقال: هذا العام لدينا مهمة نؤديها، ولكنها لن تمنعنا فرحة العيد لكنها ستخل بالبرنامج الذي اعتدنا عليه، وهذا وضع طبيعي نتقبله لأداء واجب النادي، والأهم لدينا أن نسعد الجماهير بالتأهل ونحتفل على ملعبنا بالعيد.