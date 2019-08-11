شتاين: الوحدة جاهز بدنياً ومعنوياً للقاء النصر السعودي

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

قال الهولندي موريس شتاين مدرب العنابي إن فريقه في كامل الجاهزية البدنية والمعنوية للقاء النصر السعودي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا عند السابعة و40 دقيقة مساء غد الاثنين باستاد آل نهيان في أبوظبي.

ووصف شتاين خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، المباراة بالصعبة، مشيراً إلى أن الفوز فيها يتطلب جهداً كبيراً من لاعبيه مع اللعب بروح قتالية عالية.

وأضاف: صحيح أننا نجحنا في الخروج بالتعادل من المباراة الأولى لكن ذلك لا يعني أننا تأهلنا خاصة أن المنافس سيأتي لتقديم كل ما عنده مع الوضع في الاعتبار أنه فريق جيد ومنظم ولديه خبرة في البطولات الكبيرة، إضافة إلى أن التعادل نتيجة خطرة بحسابات التأهل ومن الصعب الاعتماد عليها.

وأشار شتاين إلى قوة المنافس ذاكراً أن النصر فريق قوي ولابد من اللعب أمامه بحذر والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء.

وأضاف: أثق في جميع اللاعبين وأعلم أنهم يعرفون حجم التحدي وسيقدمون مباراة جيدة ترضي التطلعات.

بدوره قال البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي إن تعادل فريقه في جولة الذهاب لن يعيق تأهله، ذاكراً أنهم قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غداً امام العنابي.

وأضاف: تعادلنا في المباراة الأولى لا يعني أننا سنخسر خاصة أننا أهدرنا فيها فرصة الفوز بأيدينا، كل مباراة لها ظروفها الخاصة وسنعمل على التعويض والفوز لأننا حضرنا إلى أبوظبي من أجل هدف واحد وهو التأهل.

وأكد فيتوريا أنه يثق في مقدرة فريقه على إحراز الأهداف رغم أن المباراة خارج ملعبه.

وقال: لدينا عناصر متميزة نثق فيهم ونعلم أنهم سيقدمون مباراة جيدة وينجحون في إحراز الأهداف.