شباب الأهلي يتفوق على رديف فياريال الإسباني

المصدر: دبي-العوضي النمر

يخلد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي للراحة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث وصلت بعثة الفريق إلى الدولة أمس بعد ختام معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا، وينتظم اللاعبون في التدريبات باستاد العوير، بعد الإجازة استعداداً لمباراة «الكلاسيكو» مع العين في أولى جولات كأس الخليج العربي والمقررة 23 الجاري،وحقق الفريق الفوز علي رديف فريق فياريال الإسباني بهدفين مقابل هدف، في آخر تجاربه بالمعسكر، سجل لشباب الأهلي، دياز واحمد خليل،من ركلة جزاء، ومنح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الفرصة في المباراة لعدد من لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة، كما منح فرصة للحارس ماجد ناصر لأول مرة خلال المعسكر، بعد اعتماده على حسن حمزة طوال المباريات الماضية.

وبدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت ماجد ناصر، محمد جابر، وليد عباس، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز الكعبي، احمد جشك، دياز، وليد حسين، لوفانور، محمد جمعة، ديفيد مارياني، وخلال المباراة دفع المدرب بكل من احمد خليل، عبد الله النقبي، عادل وجدان، سعود عبد الرزاق، حسن إبراهيم.

وتعتبر تجربة فياريال هي الرابعة خلال معسكر أسبانيا وسبق للفريق الفوز على اتليتيكو بالياريس الإسباني 3 -1، وعلى العربي الكويتي، 4 -1، وخسر أمام دوروجي المجري 1-2.

ويخوض شباب الأهلي مباراة ودية مع اتحاد كلباء خلال الأيام المقبلة، لتكون بروفة أخيرة قبل مواجهة العين، يطمئن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بجانب التعود على الطقس عقب انتهاء المعسكر الخارجي.