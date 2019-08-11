ياسر سالم: صفقات الجزيرة نارية وتُشعل المنافسة

المصدر: دبي-العوضي النمر

أكد ياسر سالم لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم والوحدة الأسبق أن الصفقات التي أبرمها نادي الجزيرة خلال الأيام الماضية نارية، ومن شأنها أن تشعل المنافسة في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، ونجح النادي في التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى متميز بجانب صفقة الموسم بالتعاقد مع الموهوبين «عموري» وعامر عبد الرحمن، وأحدث توازناً بصفوف الفريق، ما يشير إلى أن هدف «فخر أبوظبي» هو المنافسة بقوة على ألقاب المسابقات المحلية والبطولات القارية.

جودة اللاعبين

وقال في تصريحات لـ «البيان الرياضي»:إن تحرك الجزيرة الأخير والتمسك بجودة اللاعبين سواء مواطنين أو أجانب، مكنه من امتلاك قوة هجومية مميزة، وأصبحت توجد حلول عديدة أمام الجهاز الفني، كما نجح في دعم دكة البدلاء وأصبحت تضم لاعبين كباراً لهم أسماؤهم وتاريخهم، مما يرجح كفة الفريق خلال المباريات، ويبقى تقييم الفريق قبل دخول الدوري، والتأني في التعاقد مع الأجنبي الرابع من أجل إكمال منظومة العمل الناجحة وتقوية كل الصفوف، حيث أصبح الجزيرة في حاجة إلى أجنبي في مركز الدفاع، يتمتع صاحبه بحسن قيادة زملائه، حتى تكتمل كل أوراق النجاح .

عموري وعامر

وذكر ياسر سالم أن صفقتي انتقال عمر عبد الرحمن «عموري» وعامر عبد الرحمن إلى الجزيرة إضافة كبيرة للنادي، حيث يملكان تاريخاً مشرفاً، ويجب أن يكونا في مستواهما المعروف، وقال: تعاقد الجزيرة معهما ثقة كبيرة في قدراتهما، وعلى اللاعبين ترجمة تلك الثقة داخل الملعب خلال المنافسات الرسمية المقبلة ، خاصة بعد ما أثير حول تعاقدهما في مختلف وسائل الإعلام و«السوشيال ميديا»، واللغط الكبير الذي أثير حولهما قبل تعاقد الجزيرة معهما، ولابد أن يثبتا قدراتهما علي أنهما جديران بتمثيل فريق كبير مثل الجزيرة، وأن يعملا على إمتاع الجماهير بأدائهما الراقي.

دوري ساخن

وقال: كل المؤشرات تشير إلى أننا على موعد مع موسم استثنائي قوي وساخن، في ظل قيام العديد من الأندية بإعادة ترتيب أوراقها وتصحيح سلبيات الموسم الماضي، والاستعداد الجيد من خلال معسكرات قوية، كما أن كثيراً من الأندية ستستفيد من جهود اللاعب المقيم، من خلال التعاقد مع لاعبين موهوبين من صغار السن،إضافة إلى التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى متميز، يحققون الإضافة ، وهو أمر يدعو للتفاؤل بموسم قوي ومتميز.

عودة الكبار

وأضاف: نأمل ظهور الفرق الكبيرة مثل العين وشباب الأهلي والنصر والجزيرة والوصل والوحدة والشارقة بأداء عالي المستوى، لأن تطور أدائهم يساهم في ظهور الدوري بمستوى مرتفع، ومن شأنه أن يجذب الجماهير إلى المدرجات، ويزيد من قوة المنافسة، لأن غياب عدد من الفرق الكبيرة عن مستواها المعهود أفقد الدوري الماضي الكثير من المتعة.

أمنية

وتمنى ياسر سالم التوفيق لفريق الوحدة في مباراته أمام النصر السعودي غداً باستاد آل نهيان، في إياب دور 16 من دوري أبطال آسيا، وقال:مؤشر أداء العنابي في المباراة الأولى بالسعودية، كان جيداً مما يجعلنا نتفاءل بتحقيق الفريق الفوز والتأهل، خاصة وأن الفريق مكتمل الصفوف ومعنويات لاعبيه عالية، وأؤكد على اللاعبين بضرورة نسيان نتيجة المباراة الأولى وتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير.

الأبيض قادر

وعن رأيه في مجموعة منتخبنا في تصفيات آسيا والمونديال قال : المدرب الهولندي مارفيك يملك الخبرة بالكرة الخليجية والآسيوية وكيفية التعامل مع لاعبيها، وهو قادر على تحقيق حلمنا بالتأهل إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، وخلال المعسكر الأخير مزج المدرب ما بين الخبرة والشباب، ولكن نتمنى أن نرى مباريات ودية قوية لأنها قادرة على تحقيق التجانس وتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة.

وأضاف: أتمنى أن يقوم مارفيك، باختيار اللاعب الجاهز بدنياً وفنياً فقط، لارتداء قميص «الأبيض»، من أجل خلق نوع من التنافس القوي بين اللاعبين، لأن اللاعب الذي يضمن تواجده بالفريق بصرف النظر عن مستواه يحبط باقي اللاعبين ، ويقلل من فرص نجاح المنتخب، وأتمنى أن يظل باب المنتخب مفتوحاً أمام أي لاعب يتألق بالدوري.

وحذّر ياسر سالم من تطور منتخبات مجموعتنا «السابعة» التي تضم منتخبات فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، وقال:شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مستوى المنتخبين التايلاندي والفيتنامي، بدليل نتائجهما في نهائيات آسيا إضافة إلى تطور المنتخبين السنغافوري والماليزي، مما يتطلب حسن الاستعداد لمنتخبنا، وتحقيق الفوز على ملاعبنا و خارجها، لاستعادة ثقة الجماهير.