محمد شاكر: أطمح لمشوار حاشد بالإنجازات مع «الزعيم»

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

وصف الدولي محمد شاكر مدافع فريق الكرة الأول بنادي العين ومنتخبنا الوطني لكرة القدم أجواء المعسكر الخارجي لـ «الزعيم» بالمحفزة والمثالية، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وسط حالة معنوية مرتفعة ورغبة كبيرة في الخروج من المرحلة الحالية بأفضل المكاسب وذلك خلال العمل في الحصص التدريبية والمباريات الودية، وقال: نتطلع إلى تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيرنا الوفية، وعلى المستوى الشخصي أطمح لمشوار حاشد بالإنجازات مع «الزعيم».

وأضاف: استفدت كثيراً من المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، رغم قصر الفترة التي أمضيتها في المعسكر الخارجي،وهو من المدربين الذين يمنحون اللاعب الثقة لتطوير أدائه وتجده قريباً من اللاعبين بأسلوب تعامله الراقي وشخصيته القوية

وأشاد شاكر بمستوى الدولي خالد عيسى،وقال : :عندما يكون خلف المدافعين حارس مرمى بإمكانياته فإن الضغوط تقل وهو يمنحنا ثقة كبيرة.

انسجام

وعن انسجامه مع العين ، قال: لعبت مع أكثر من لاعب من زملائي الحاليين، خلال انضمامنا للمنتخبات السنية مثل سعيد جمعة، خالد البلوشي، فلاح وليد وسالم عبدالله وغيرهم ما يجعلني انسجم مع الفريق بصورة سريعة،وأتطلع بداية إلى حجز مكاني في القائمة الأساسية للعين بجانب المحافظة على الشارة الدولية والتواجد في قائمة منتخبنا وأطمح لمسيرة حاشدة بالبطولات والإنجازات محلياً وقارياً مع العين .منافسة

وتوقع محمد شاكر منافسة قوية في الدوري المقبل، قياساً بالحراك اللافت للأندية الكبيرة في تعزيز صفوفها بلاعبين مواطنين وأجانب وقال: أتمنى التوفيق لـ «الزعيم»في حسم اللقب وحصد الدرع الـ14 والأول لي في مشواري معه

طموحات

وحول الاحتراف الخارجي، قال: قلبي منشغل بالعين والاحتراف الخارجي هدف مؤجل،حالياً أركز على تحقيق طموحاتي الكبيرة مع العين وأطمح لحصد البطولات معه أتطلع إلى معانقة المجد القاري وأعيش شعور التتويج بلقب دوري أبطال آسيا وأتمنى المساهمة في كتابة رقم جديد بأحرف من ذهب على جدار تاريخ إنجازات «الزعيم»، وبعدها أفكر في الاحتراف الخارجي.

ووجه محمد شاكر الشكر إلى جماهير نادي العين على الثقة الكبيرة والترحيب اللافت بداية من فترة المفاوضات مروراً بالإعلان عن توقيع العقد رسمياً وصولاً إلى انضمامه لبعثة الفريق في المعسكر الخارجي وقال: أتمنى أكون عند حسن ظن الجميع