الريسي: بني ياس لا ينقصه شيء لتحقيق الانتصارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حث اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، لاعبي السماوي على بذل أقصى مجهود في فترة الإعداد الحالية والتحلي بالثقة بالنفس، مؤكدا أنه لايوجد أفضل من بني ياس في الوقت الراهن لأن كل الإمكانات متوفرة له.

وقال الريسي خلال لقاء مع لاعبيه في اليوم الختامي من معسكر أسبانيا الإعدادي أول من أمس داخل أرضية الملعب، أن النادي لاينقصه شيء من أجل تحقيق الانتصارات والتقدم إلى الأمام، وأضاف: المطلوب فقط اللعب بروح قتالية والتمتع بالرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية، نثق في جميع عناصر الفريق ولكننا ننتظر ترجمة هذه الإمكانات على أرضية الملعب.

بدوره ثمن الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي، وقفة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي خلف الفريق ودعمه معنوياً وقال: من الجيد أن نحظى بهذه الدفعة المعنوية الكبيرة، من المهم أن تجد مسؤولين على هذا القدر من الاهتمام والحرص، أشكر رئيس المجلس على اهتمامه ومتابعته ووقوفه بنفسه على برنامج الإعداد، وأؤكد له أن هذه الزيارة تمثل الكثير للاعبين وتمنحهم دافعاً قوياً لمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة.

وحول استعدادات بني ياس قال شايفر، وأضاف: قطعنا مرحلة بعيدة في الإعداد لكن مازلنا نحتاج لبعض الوقت حتى نصل قمة الجاهزية، مع أداء التجارب سيكون الوضع أفضل بكثير.

من جانبه قال حارس المرمى محمد خلف الحمادي قائد الفريق إنهم يمتلكون دافعاً قوياً في الموسم الجديد لمواصلة نجاحات الموسم الماضي وتقديم المردود الفني الذي يليق بنادي بني ياس وقاعدته الجماهيرية.