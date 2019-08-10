ريكاردو يخطف الأضواء في معسكر الشارقة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

خطف ريكاردو غوميز مهاجم فريق الشارقة الأضواء في التجربة الودية الأخيرة لبطل دوري الخليج العربي أمام شقيقه التعاون السعودي والتي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام معسكر الفريقين بهولندا. ونجح غوميز في وضع بصمته رغم خسارة فريقه بإحراز اللاعب هدفين في مرمى التعاون.

ومن المقرر عودة الشارقة من المعسكر يوم الاثنين المقبل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لاستكمال التحضيرات في المرحلة الثالثة والأخيرة قبل انطلاقة الموسم الكروي الذي سيبدأ بطل الدوري مشواره بمواجهة بني ياس يوم 22 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي.

وبعد نهاية اللقاء، قام محمد بوزنجال مشرف الفريق الأول للكرة بتبادل الدروع التذكارية مع سامي الوابلي وسعود الوتيد عضوي مجلس إدارة التعاون السعودي.

دفع المدرب عبدالعزيز العنبري بتشكيلة ضمت الحارس عادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن وحمد جاسم والحسن صالح وعلي الظنحاني ومحمد عبدالباسط وماجد سرور وسيف راشد وريان مينديز وايغور كورنادو وريكاردو غوميز.

واستهل الشارقة تجاربه بالتعادل أمام فاما غوتسا القبرصي ثم فاز على الفيحاء السعودي بهدف دون مقابل.