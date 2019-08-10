خورفكان جاهز.. وهدفنا البقاء في «المحترفين»

المصدر: الشارقة- العوضي النمر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان الاستعداد المحلي لانطلاقة منافسات الموسم الجديد وملاقاة الجزيرة في كأس الخليج العربي، يوم 22 الجاري، وأنهى الفريق مؤخراً معسكر إعداد خارجياً ناجحاً في مصر، وأكد فهد الكسار مدير الفريق في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» أن الفريق جاهز للمشاركة في مسابقات المحترفين خلال الموسم الجديد، وأن الهدف هو البقاء في الدوري، مشيراً إلى اكتمال أوراق الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين جدد، وإقامة معسكر خارجي ناجح بكل المقاييس، وقال: أصبح الجميع على أهبة الاستعداد للانطلاقة.

سر الهزائم

وعن تخوف جماهير الفريق من الهزائم الثلاث التي تعرض لها الفريق خلال معسكر الإعداد في مصر يقول فهد الكسار: لابد أن تعي الجماهير أن الهدف من المباريات الودية ليس تحقيق الفوز، وإنما الاطمئنان على جاهزية اللاعبين ومدى تأقلمهم وتجانسهم، خاصة أن معظم عناصر الفريق من اللاعبين الجدد الذين ينضمون للمرة الأولى بعد التأهل إلى عالم الاحتراف، وكان هدف الجهاز الفني بقيادة المدرب كاميلي توفير مزيد من التجانس للاعبين، والاطمئنان على استيعابهم فكره التدريبي وطريقة اللعب.

وواصل الكسار قائلاً: خلال معسكر مصر لعبنا 5 مباريات ودية قوية، وكنا حريصون على ملاقاة فرق كبيرة من أجل توفير احتكاك جيد للاعبين، واكتساب مزيد من الخبرات، ومع ذلك لم تكن كل مبارياتنا خسائر، حيث فزنا على فريق اف سي بهدفين مقابل هدف، وفزنا على فريق الترسانة العريق بهدف، وخسرنا من طلائع الجيش ونجران السعودي والإنتاج الحربي، ولا شك أن مثل تلك النتائج تساعد الجهاز الفني على كشف السلبيات والسعي إلى تداركها.

ملف الأجانب

وأشار فهد الكسار إلى أن إدارة نادي خورفكان برئاسة سالم محمد راشد النقبي، أغلقت ملف اللاعبين الأجانب من خلال التعاقد مع رباعي اللاعبين المهاجم البرازيلي بيدرو جونيور (32 عاماً)، قادماً من بوريرام يونايتد التايلاندي، في صفقة انتقال حر، ودودو وروبسون وبيسمارك، وخلال أيام سيتم التعاقد مع بعض اللاعبين من فئة المقيمين، من أجل دعم الصفوف بعناصر يمكن أن تكون إضافة خلال الموسم المقبل.

ننتظر صفقات

وقال مدير فريق خورفكان: النادي تعاقد خلال الفترة الماضية مع عدد من اللاعبين أمثال الحارس محمد يوسف والمدافع حسن أمين وعلي حسن وأحمد حبوش ومحمد مال الله وفهد حديد وكلهم لاعبون من أصحاب الخبرة، ولاتزال جهود إدارة النادي متواصلة للتعاقد مع مزيد من اللاعبين في بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

أول تجربة

وبعيداً عن استعدادات الفريق يقول فهد الكسار عن تجربته الإدارية الأولى: إنها تبدو جيدة بعد اعتزال التحكيم الذي قضيت فيه سنوات طويلة، وأتمنى أن أحقق الإضافة المطلوبة في المهمة الجديدة وأن نتعاون جميعاً لتثبيت أقدام نادي خورفكان في دوري الخليج العربي.

تعاقد

أعلن نادي خورفكان، الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، عن التعاقد مع المدافع الشاب عادل سبيل موسى، ويحظى الظهير الأيسر بسيرة ذاتية ثرية، بتمثيله أندية الشباب وشباب الأهلي والوحدة ودبا الفجيرة، بجانب ظهوره في قائمة المنتخبين الإماراتيين للشباب والأولمبي.