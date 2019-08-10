كلباء يخسر تجربة الفتح السعودي ويعود من النمسا

المصدر: دبي - علي الظاهري

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء من معسكر الإعداد الخارجي في النمسا الذي اختتمه بخسارة أمام شقيقه الفتح السعودي بهدفين مقابل لا شيء، سجل هدفي الفتح علي الحسن في الدقيقة 68 وأضاف زميله علي الزقعان الهدف الثاني في الدقيقة 72. وخاض كلباء 4 مباريات ودية في المعسكر، حيث خسر في مستهل تجاربه أمام سبارتكوس المجري 1-2 ثم لعب أمام زالايغيرسيكي المجري إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون إكمال المباراة التي انتهت بعد إعلان صافرة نهاية الشوط الأول، ثم لعب أمام الوحدة السعودي وانتهت لصالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

راحة

ومنج الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني راحة للاعبين قبل استكمال التحضيرات على ملعب النادي الفرعي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام شباب الأهلي قبل انطلاقة الموسم الكروي الذي يدشنه «النمور» بمواجهة النصر على استاد آل مكتوم يوم 22 من الشهر الجاري لحساب الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي.

ونجح كلباء في حسم العديد من الملفات قبل السفر ولم يتبق أمامه سوى التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع، حيث تعاقد مع 11 لاعباً وهم يعقوب الحوسني من الجزيرة وناصر عبدالهادي من الوحدة والأردني ياسين البخيت من دبا الفجيرة والتوغولي بينيل ملابا من فينلو الهولندي وخالد شماريخ من الإمارات وعبدالسلام محمد من بني ياس وإبراهيم سرحان من الفجيرة وسعيد المنهالي من العين ووليد عمبر من شباب الأهلي والحارس يوسف الزعابي من الوصل والبرازيلي كايندرو سانتوس الذي تم قيده في فئة المقيمين.