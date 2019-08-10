الجزيرة يضع برنامجاً خاصاً لتجهيز عموري وعامر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعود فجر اليوم بعثة فريق الجزيرة من معسكر هولندا الإعدادي للموسم الجديد الذي استمر 3 أسابيع.

وينضم الثنائي عمر عبدالرحمن «عموري» وعامر عبدالرحمن إلى تدريبات الفريق، حسب البرنامج الذي يحدده الجهاز الفني، لبدء مشوار جديد مع فخر أبوظبي الذي انضما إلى كشوفاته رسمياً فجر أول من أمس، في صفقة أثارت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية وسط جماهير النادي، وعلى الصعيد العربي أيضا وسيتواصل صداها إلى أشهر عدة مقبلة.

ويتوقع أن يضع الجهاز الفني بقيادة يورغن ستريبل برنامجاً تدريبياً للثنائي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خاصة أن عموري قادم من إصابة أبعدته عن الملاعب عدة أشهر، ولم يشارك قريبا في التدريبات كما غاب عامر عبد الرحمن عن تنفيذ البرنامج الإعدادي.

وكان الجزيرة قد نظم برنامجاً إعدادياً حافلاً في هولندا بمشاركة 22 لاعباً انضم إليهم لاحقاً نجوم الفريق في المنتخبات الوطنية، وأدى الفريق تدريبات مستمرة خلال فترة المعسكر وخاض 4 مباريات ودية نجح في الفوز فيها جميعاً وبرهن مبكراً عن قوته الهجومية حيث أحرز 21 هدفاً واستقبلت شباكه هدفين فقط، ما يعد مؤشراً إيجابياً لقوته الهجومية والدفاعية قبل اكتمال عقد الفريق بانضمام المغربي مراد باتنا والثنائي عمر وعامر إلى تشكيلة الفريق بجانب المدافع الأجنبي الذي ينوي النادي التعاقد معه.

برنامج

ولم يكشف النادي عن برنامجه الإعدادي في أبوظبي الذي سيخضع له بعد العودة لكن على الأرجح أن تكون هنالك فترة راحة قصيرة قبل استئناف التدريبات بمشاركة كامل النجوم على أن يعود الفريق للتمارين يوم الاثنين المقبل تأهباً للمباريات التنافسية في مختلف البطولات المحلية والتي يستهلها بمواجهة خورفكان في الجولة الأولى من مجموعات كأس الخليج العربي على ملعب إستاد محمد بن زايد بأبوظبي في مواجهة ينتظرها جمهور النادي لمشاهدة النجوم الجدد خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف طويلة منذ نهاية الموسم الماضي.

حفل غداء

وحرصت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة مفوضة فوق العادة لدولة الإمارات لدى هولندا على وداع بعثة الجزيرة قبل مغادرتها في وقت متأخر من مساء أمس، بإقامة حفل غداء للبعثة بفندق بيلدر بيرج بمدينة أويستربيك أول من أمس، بمناسبة انتهاء فترة الإعداد والعودة إلى الدولة، وكانت الدكتورة حصة العتيبة قد حرصت من قبل على زيارة البعثة في مقر إقامتها والترحيب بها وقدمت الهدايا التذكارية لها، في خطوة وجدت إشادة كبيرة من البعثة الإدارية والجهاز الفني ولاعبي الفريق.

صفقة الصربي

ويتوقع مشاركة المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش في تدريبات فخر أبوظبي بعد فترة الراحة القصيرة التي يحددها الجهاز الفني عقب العودة اليوم من هولندا، وذلك بعد أن اقترب النادي كثيراً من اللاعب المحترف في الدوري البلجيكي، حيث ينتظر أن يتم التوقيع الرسمي خلال الساعات المقبلة حسب ما أشار «البيان الرياضي» أمس ليكون الأجنبي الرابع في كشوفات الفريق وربما آخر صفقات النادي في فترة التعاقدات الصيفية للموسم الجديد.