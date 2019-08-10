«الإعصار» يكسب «الصقور» ويستأنف تحضيراته ثاني أيام العيد

المصدر: دبي - علي الظاهري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا «الإعصار»، على مضيفه فريق الإمارات «الصقور» بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت على ملعب الأخير أول من أمس، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد. سجل أهداف «الإعصار» البرتغالي ريكاردو فالنتيني وعدنان حسين ومحمود قاسم.

ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، راحة للاعبين 3 أيام قبل استئناف التدريبات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والاستعداد للمباراة الودية الأخيرة للفريق قبل انطلاق منافسات دوري الخليج العربي، والتي يلعبها حتا أمام بني ياس يوم الخميس المقبل، والتي يضع فيها الجهاز الفني للإعصار اللمسات النهائية على تشكيلة الفريق للموسم الكروي الجديد 2019 ـ 2020، الذي يدشنه الفريق بمواجهة مضيفه عجمان 22 الشهر المقبل ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وكان «الإعصار» خاض 4 تجارب ودية في معسكر صربيا الذي احتضنه المركز الأولمبي في العاصمة بلغراد، وحقق انتصارين وتعادلين، حيث كسب كلاً من بروليتر نوفي ساد الصربي وزفيزدا البوسني بنتيجة واحدة 2 - 0 وتعادل مع كل زيمون وبورغا بنتيجة 1 - 1. ويسابق حتا الزمن من أجل حسم ملف المحترفين الأجانب بعد التعاقد البرازيلي كلايتون سانتوس ومواطنه ألمورا والبرتغالي فالنتيني، إضافة إلى سلسلة من التعاقدات على مستوى المواطنين يأمل أن يحقق من خلالها «الإعصار» مشاركة مميزة بعد العودة أخيراً إلى دوري الخليج العربي للمحترفين.