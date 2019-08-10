الظفرة يواجه سونيونغ في «آسيوية الصالات» اليوم

المصدر: تايلاند - البيان الرياضي

يخوض فريق الظفرة في السابعة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مباراته الثانية في بطولة الأندية الأسيوية لكرة الصالات أمام فريق ماس سونيونغ الإيراني ويلعب الفريق بعد غد مع كاظمة الكويتي في ختام مبارياته بالدور الأول، وكان الظفرة خسر أمام ناجويا اوشانز الياباني 4-2 ويبحث عن التعويض اليوم ولا بديل عن الفوز للبقاء في صلب المنافسة والتأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة الرابعة

وأكد المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي مساعد مدرب فريق الظفرة أن مباراة اليوم صعبة لأنها أمام بطل النسخة الماضية واكثر فريق حاصل على كأس البطولة مشيراً إلى انه من سوء حظ الظفرة أن القرعة أوقعته لمواجهة افضل وأقوى فريقين في آسيا في أول مباراتين بالدور الأول والمرشحان لبلوغ المباراة النهائية.

وأشار المرزوقي إلى عدم مشاركة محمد عبدالله فدعق للإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى واعتبر أن غيابه خسارة للفريق في ظل تألقه في الفترة الحالية وقال: تم تجهيز اكثر من لاعب لتعويض غياب فدعق ومازلنا في انتظار التقارير الطبية الخاصة بإصابته.

وأضاف: حظوظنا مازالت قائمة في المنافسة على تحقيق احدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني وسنتمسك بالأمل لآخر لحظة ونتمنى أن نوفق في الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية أمام الفريق الإيراني وركزنا على تصحيح السلبيات التي صاحبت أداء الفريق في المباراة الماضية.