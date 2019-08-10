الوحدة يعلن الطوارئ في العيد استعداداً لـ«العالمي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة درجات الإعداد والجاهزية لمباراته المصيرية أمام النصر السعودي معلناً حالة الطوارئ قبل 72 ساعة من موعدها المحدد في السابعة و 40 دقيقة من مساء بعد غد في جولة الإياب بدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا بعد نهاية جولة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، ويؤدي «العنابي» الليلة على ملعبه بأبوظبي تدريبه الرئيس للقاء الذي يدخله كامل العدد باستثناء أحمد راشد الذي يتلقى العلاج في ألمانيا، فيما تصل بعثة النصر السعودي الملقب بـ «العالمي» الليلة.

وتقرر عقد الاجتماع الفني للفريقين ظهرغد «أول أيام العيد» بحضور طاقم التحكيم السنغافوري المكلف بإدارة اللقاء ، يعقبه المؤتمرات الصحافية للمدربين ويتحدث مدرب الوحدة عند السادسة مساء عن استعدادات الفريق، يعقبه مؤتمر مدرب النصر.