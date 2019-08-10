قضية باتنا تنتظر رأي «فيفا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

ينتظر اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة رد الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بشأن استفساره حول موضوع تسجيل اللاعب المغربي مراد باتنا لنادي الجزيرة من عدمه، ليتم حسم قضية اللاعب، وينتهي الجدل بشأن قيده في صفوف الجزيرة، أو استمراره مع الوحدة، بعد أن تقدم اللاعب بطلب فسخ تعاقده مع «العنابي».

وشهدت الأيام الماضية تطورات قانونية عدة، حيث تقدم نادي الوحدة بشكوى رسمية إلى لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة، يؤكد فيها عدم قانونية توقيع لاعبه المغربي مراد باتنا لنادي الجزيرة، مبيناً أن باتنا لا يزال مقيداً في كشوفاته، ومرتبطاً معه بعقد سار لموسم 2019-2020، وأشار نادي الوحدة إلى أن «توقيع اللاعب لنادي الجزيرة يعتبر باطلاً ومخالفاً للوائح اتحاد الكرة، حيث لا يجوز للاعب الانتقال لأي نادٍ إلا بموافقة نادي الوحدة، وذلك باعتبار أن العقد بين الطرفين لا يزال سارياً»، فيما تقدم محامي اللاعب المغربي بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي يطالب فيها بالتحقيق في كيفية منح الوحدة رخصة المحترفين للموسم الجديد في ظل عدم تسوية النادي لقضيته، وعدم توقيع اللاعب على براءة ذمة، ويبدو أن الأمور متصاعدة قانونياً بعد أن قام اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد، مستنداً إلى اللوائح الدولية التي تتيح له التوقيع لأي ناد حتى يتم الفصل في قضية فسخ التعاقد وهو ما جعله ينضم للجزيرة.