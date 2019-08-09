عموري: لن أجد صعوبة في الانسجام

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعهّد عمر عبد الرحمن «عموري» في أول تصريح له بعد انضمامه إلى الجزيرة بتسخير كل إمكاناته الفنية لمصحلة فريقه ومساعدته في جميع المباريات، مؤكداً أنه لن يجد صعوبة في الانسجام سريعاً مع الفريق، لأنه يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع زملائه اللاعبين ويعرف قدراتهم جيداً.

وعبّر عموري عن سعادته بارتداء شعار نادٍ كبير بقامة الجزيرة، وقال إن توقيعه في كشوفات فخر أبوظبي فضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالي، وأضاف: أتمنى أن أوفق في خدمة فريقي الجديد بما يرضي طموحات وتطلعات جماهير وإدارة النادي.

ووعد لاعب الجزيرة بأن يبذل قصارى جهده حتى يكون على قدر الثقة التي وجدها..

وأكد عموري الذي يدخل الموسم الجديد بتحدٍ كبير بعد تجربة مع الهلال السعودي لمدة موسم عانى خلال أشهرها الأخيرة من الإصابة، أنه سيسخر كل خبراته وإمكاناته من أجل فريق الجزيرة والقتال بقوة في كل المباريات.

وأضاف: سأعمل جاهداً للوصول إلى أفضل وضع بدني ممكن خلال الفترة المقبلة ونيل ثقة الجهاز الفني وزملائي اللاعبين لتقديم الأفضل وتحقيق كل الطموحات والتطلعات التي نسعى إليها جميعاً.

وحرص عمر عبد الرحمن على تقديم الشكر والتقدير لإدارة نادي الهلال السعودي على ما قدموه له في الموسم الأخير مرتدياً شعار الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء، وقال مخاطباً الجمهور السعودي: «لن أنساكم أبداً.. أنتم في القلب».