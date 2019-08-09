عامر: أشعر بالفخر لارتداء الشعار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعرب عامر عبد الرحمن لاعب الجزيرة عن شعوره بالفخر لارتداء شعار «فخر أبوظبي»، وقال: أتعهد بالاجتهاد والتضحية طوال الفترة المقبلة حتى أثبت أحقيتي بارتداء شعار الجزيرة ونيل هذا الشرف، وأدعو الله أن يوفقني في مشواري الجديد، بالتأكيد اللعب لناد بقامة الجزيرة شرف يفتخر به كل لاعب ويضعه أمام تحد حتى يثبت وجوده.

وأكد عامر عبد الرحمن أنه يتطلع لخوض تجربته الجديدة بكل حماس وسعادة في ذات الوقت، ذاكراً أنها تجربة مهمة ورائعة في مسيرته الاحترافية لكرة القدم وأضاف: أتطلع شوقاً أيضاً للانضمام إلى التدريبات الجماعية، ومقابلة زملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

وأشار لاعب فخر أبوظبي القادم من الزعيم إلى أنه سوف يبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة، ويضاعف مجهوده وسيعمل بشكل يومي مكثف بهدف إقناع المدرب بقدراته حتى ينال مقعداً ضمن القائمة الأساسية خاصة أن الفريق يضم عدداً كبيراً من المواهب الكروية وأضاف: وجوده هذه المواهب المتميزة يساعد في التنافس الإيجابي بين كل اللاعبين من أجل الوصول إلى القائمة الرئيسية، التي ستخوض التحديات المهمة والكبيرة التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد على كل الصعد، وفي كل المنافسات، وتمنى عامر أن يوفق في مشواره الجديد، وأن يكون عند حسن الظن بتقديم المستوى الذي يرضي الطموحات.