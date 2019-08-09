منذر علي: الانتقال سيأتي على حساب خلفان

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أوضح لاعب منتخبنا الدولي الأسبق منذر علي، الذي لم يلعب لفريق غير الوصل، أن الانتقال حق مشروع وطبيعي في عالم الاحتراف ولكنه تمنى لو بقي عموري في العين أو انتقل لفريق آخر غير الجزيرة، وبرر منذر رأيه بأنه بانتقال عموري للجزيرة سيكون خصماً للنجم الصاعد خلفان مبارك ولا يمكن اللعب بالاثنين معاً فالاثنان يلعبان في نفس المركز «صانع الألعاب» وهذا المركز تعاني فيه كرة الإمارات ولن يكون في مصلحة المنتخب جلوس أي من اللاعبين احتياطياً.

وقال منذر علي إن كفاءة عموري وإمكانياته لا جدال فيها ولا توجد أي عوامل نفسية تؤثر على مستواه ومتى ما استعد بدنياً سيكون مؤهلاً لوضع بصمته مع الجزيرة، وكان يتمنى ألا تخسر المسابقات المحلية أياً من خلفان مبارك أو عمر عبد الرحمن حتى يستفيد المنتخب.