خلفان يحتفظ بالرقم 10 وعموري يرتدي 21

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أمن جمهور الجزيرة على أهمية احتفاظ نجم وسط الفريق خلفان مبارك الفائز بالكرة الذهبية في الموسم الماضي على الرقم 10 الذي ظل يرتديه مع الفريق، وذلك بعد أن أثار موضوع رقم القميص الذي سيرتديه عمر عبد الرحمن «عموري» بشعار الجزيرة بعد التوقيع الرسمي في الساعات الماضية جدلاً كبيراً، عن إمكانية تنازل خلفان للوافد الجديد عن رقمه المحبب، ورأى الجزراوية أن الرقم 21 الأنسب مع عموري باعتبار أنه كان يرتديه مع ناديه السابق الهلال السعودي من أجل استقرار الفريق.

وعلى المستوى الرسمي طرح النادي عبر صفحته بـ «تويتر» الفرصة أمام الجماهير لتوقع رقم القميص الذي سيرتديه الثنائي عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن، في إشارة إلى أن خلفان مبارك سيحافظ على رقمه، وأن عموري سيرتدي رقماً جديداً، وتحفيزاً للجماهير أعلن النادي أن المشجع الذي ينجح في التوقع الصحيح لرقم كل لاعب من الثنائي سينال قميص نادي الجزيرة بتوقيع اللاعب المعني.

واتفقت الكثير من الآراء على أن عموري سيختار القميص بالرقم 21 وقال قلة من المشجعين إنه سيرتدي الرقم 10 باعتبار أن خلفان سيتنازل له عن الرقم، فيما أكد مشجع يبدو أنه مقرب من نجم الجزيرة القادم من الهلال السعودي أن رقمه الجديد سيكون 60 لأنه المحبب لديه.

بينما يبدو الاتفاق واضحاً على أن عامر عبد الرحمن سيرتدي الرقم 6 الذي ظل يشارك به مع العين وسط تأييد وترشيحات من قبل جماهير فخر أبوظبي والذي يرتديه في الجزيرة اللاعب سيف المقبالي ويرجح أن يتنازل له عنه.