بخيت سعد: انتقال عموري دليل الاحتراف

المصدر: دبي - ياسر قاسم

توقع اللاعب الدولي نجم منتخبنا الأسبق بخيت سعد نجاحاً كبيراً للاعب الدولي عمر عبد الرحمن «عموري» مع فريقه الجديد الجزيرة، وأكد سعد الذي لعب من قبل في الجزيرة منتقلاً من الشباب ثم لعب للظفرة، أن «صفقة عموري والجزيرة» تبرهن على صفة الاحتراف في دورينا، مشيراً إلى أن عالم الاحتراف ليس فيه العاطفة وصفقات الانتقال للنجوم الكبار موجودة في كل العالم، مثلما حدث لرونالدو بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، ونيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان وغيرهم من اللاعبين الكبار. وقال بخيت سعد في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: لا يختلف اثنان على موهبة وإمكانات اللاعب عموري وعلى بصمته المعروفة في منتخب الإمارات، وفي فريقه السابق العين والذي أهله للاحتراف الخارجي مع الهلال السعودي، وكان في استطاعة عموري وضع بصمته أيضاً في الهلال ولكن لازمه سوء طالع مع الإصابة التي تعرض لها، وفي النهاية هو نجم معروف وكل نادٍ يتمنى الظفر به.

وواصل بخيت سعد حديثه قائلاً: الانتقال شيء صحي في ظل الاحتراف ومثل صفقة عموري تثري كرة القدم في الإمارات وتدل على وجود احتراف حقيقي وتفهم لكل الأطراف، والانتقال لا بد منه في عالم الاحتراف، صحيح أن كثيراً من جماهير العين كانت تتمنى عودة عموري لفريقها، ولكن مع مرور الأيام سوف يتعامل الجميع مع الأمر بشكل طبيعي، وبالنسبة لي تمنيت عودة عموري للإمارات سواء للعين أو الجزيرة وسعدت كثيراً بانضمامه للجزيرة، الذي أعتبره من الأندية المحببة لي من خلال مشواري السابق مع هذا النادي الذي يستحق فعلاً أن يكون «فخر أبوظبي» فالجزيرة يتمنى كل لاعب اللعب فيه.

موهبة وإمكانات

وأضاف بخيت سعد: نجاح عموري شيء متوقع فهو يملك موهبة كبيرة وإمكانات معروفة ولن يتأثر بالانتقال لنادٍ جديد، غير الذي بدأ فيه مشواره وعقلية عموري الاحترافية تؤهله للانسجام سريعاً مع الجزيرة، لا سيما وهناك زملاء لعموري في المنتخب الوطني يشكلون العمود الفقري للجزيرة، وتألق عموري يسعدنا جميعاً لأن المنتخب الوطني سوف يجني ثمرته وهذا هو المهم، وأي نوع من التخوف حول تأقلم عموري، لا مكان له في عالم الاحتراف ومثل هذه المفاهيم كانت في الماضي أيام الكرة تمارس للهواية، ولكن الآن كل لاعب يعرف كيف يستطيع يحافظ على نفسه كي يظهر بشكل مبهر، وعموري من هذه النوعية.

جماهيرية الجزيرة

وأوضح بخيت سعد: المكسب للجزيرة في صفقة عموري ليست فقط على الصعيد الفني الذي لا يختلف فيه اثنان، بل سيكون انتقال عموري بمثابة زيادة جماهير الجزيرة، وكثيرون سوف يشجعون الجزيرة في الموسم الجديد، ولن أبالغ إذا توقعت أن بعض الجماهير العيناوية سوف تتابع الجزيرة بشكل دقيق والبعض منهم ربما يشجع عموري كونه نجماً له إمكانات متفردة يستمتع بها كل محب لكرة القدم، وبطبيعة الحال هناك أعداد كبيرة من جماهير العين لا يرضيها انتقال لاعب مثل عموري لفريق آخر، ولكن مع مرور الأيام سوف يتفهم الجميع هذه الصفقة الاحترافية.