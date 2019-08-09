حسن سعيد يطالب عموري بالتركيز على الملعب فقط

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكد لاعب منتخبنا الوطني الأسبق حسن سعيد أن انتقال عموري يعتبر مكسباً كبيراً لفريق الجزيرة، وقال سعيد الذي لم ينتقل لنادٍ آخر غير اتحاد كلباء وهو أحد النجوم الذين قادوا منتخبنا الوطني لنهائي كأس آسيا 96 في الإمارات، إن الوضع الآن غير ما كان في السابق، وانتقال عموري جزء من الاحتراف الذي نطبقه.

واستبعد حسن سعيد أي تأثيرات على عموري من كونه ارتبط بنادي العين سنوات طويلة، وقال إن عموري يحتاج لمباراة أو مباراتين فقط ليتأقلم، ولكن عموماً سوف يكون مشواره ناجحاً متى ما وصل للجاهزية البدنية المطلوبة.

مشيراً إلى أن عموري عائد من الإصابة ويحتاج للجاهزية البدنية. وقدّم حسن سعيد نصيحة للاعب عموري طالبه فيها بالتركيز فقط على الملعب وعلى رفع جاهزيته البدنية وعدم الانشغال بكل ما يدور خارج الملعب.