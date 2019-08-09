شباب الأهلي يلاقي كلباء استعداداً للقاء «الكلاسيكو»

المصدر: دبي-العوضي النمر

ينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي معسكره الخارجي المقام في أسبانيا اليوم، تمهيداً للعودة إلى البلاد مساء غد حيث يخلد اللاعبون للراحة يومين قبل الانتظام في التدريبات بملعبه في العوير، استعداداً لمباراة «الكلاسيكو» مع العين في أولى جولات كأس الخليج العربي والمقرر 23 الجاري

ويخوض شباب الأهلي مباراة ودية مع اتحاد كلباء خلال الأيام المقبلة، لتكون بروفة أخيرة قبل مواجهة العين، يطمئن خلالها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بجانب التعود على الطقس عقب انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم على مرحلتين الأولى في سلوفاكيا من 13 حتى 29 يوليو الماضي،والثانية في إسبانيا، ويختتم اليوم.

3 وديات

لعب الفريق 3 مباريات ودية في أسبانيا، وفاز على اتليتيكو بالياريس الإسباني 3 - 1، وسجل الثلاثية كل من لوفانور من ركلة جزاء ومحمد جمعة وعادل وجدان، وعلى العربي الكويتي، 4 -1، سجل الرباعية كل من أحمد العطاس ولوفانور «هدفين» ومحمد جمعة، وخسر أمام دوروجي المجري 1- 2.

التشكيلة

وخلال المباريات الودية لعب شباب الأهلي بتشكيلة مكونة من حسن حمزة في حراسة المرمي، وليد عباس، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز الكعبي، محمد جابر، ماجد حسن، ديفيد مارياني، لوفانور، دياز، أحمد جشك، محمد جمعة، وهي تشكيلة شبه ثابته منذ انطلاقة المباريات الودية للفريق في معسكره الخارجي، ومنح الجهاز الفني الفرصة لعدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم، وتوفير انسجام مع زملائهم.مثل جشك، سعيد أحمد، حسن إبراهيم، محمد إسماعيل، عادل وجدان، عبد الله النقبي إضافة للاعب ديفيد مارياني.

تألق

ووضح خلال المباريات الثلاث أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يمنح الثقة للحارس حسن حمزة وينال فرصة كاملة، واستغل الحارس الفرصة ليكتب شهادة ميلاد جديدة، ليكون حارساً له ثقل في الفريق خلال الفترة المقبلة على الرغم من المنافسة القوية مع زملائه الحراس، ولكنه لايزال في حاجة لمباريات وعمل للتأقلم مع الفريق وزملائه اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

تجربة

من جهة أخرى عبر ديفيد مارياني: عن سعادته بالانضمام لناد كبير مثل شباب الأهلي وقال أطمح لخوض تجربة احترافية ناجحة مع فريقي والمساهمة مع زملائي في تحقيق الأهداف المرسومة، وقال: مشاركتي في المباريات الودية أمام العربي الكويتي واتليتيكو بالياريس الإسباني تعتبر بداية الانسجام مع زملائي اللاعبين وأتمني أن يظهر بمستوى أفضل خلال الفترة المقبلة.

تعاقدات

وكان شباب الأهلي أعلن عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين وقيدهم ضمن فئة اللاعبين المقيمين وهم، البرازيلي ليوناردو سباداسيو البالغ من العمر 19 سنة وهو يلعب في مركز الجناح الأيسر ولاعب الوسط البرازيلي ويسلي بيريرا (18 عاماً)، والبرازيلي جوستافو هنريك والذي يلعب بمركز قلب الدفاع والارتكاز وهو من مواليد 2001.

السوبر

تعتبر مباراة السوبر أول منافسات شباب الأهلي على لقب في الموسم الجديد ويلاقي شباب الأهلي بصفته بطل الكأس فريق الشارقة بطل الدوري، على لقب كأس السوبر وتقام المباراة 14 سبتمبر المقبل قبل بداية انطلاقة دوري الخليج العربي، يذكر أن شباب الأهلي كان توج بطلًا للكأس بعد تغلبه على الظفرة في النهائي، بينما حصد الشارقة لقب الدوري برصيد 59 نقطة.