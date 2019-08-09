نجاح 47 حكماً في اختبارات نورمبيرغ

المصدر: نورمبيرغ - البيان الرياضي

اختتم قضاة الملاعب أمس معسكرهم الخارجي الذي أقيم في مدينة نورمبيرغ الألمانية استعداداً للموسم الكروي الجديد، وشهد اليوم الختامي نجاح 47 حكماً في اختبارات بدنية لكافة الحكام وفق المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، ونجح 21 حكماً «ساحة» فيما لم يشارك حكم واحد للإصابة وتجاوز 26 حكماً من أصل 28 من الحكام المساعدين اختبارات الكودا والسرعات والتحمل بنسبة تجاوزت 96%.

شارك في المعسكر 50 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول واشتمل على سلسلة من التدريبات البدنية والمحاضرات تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين يتقدمهم مانويل نافاروا رئيس قسم الحكام في الاتحاد الدولي «فيفا» والمحاضر الدولي أوسكار جوليا.

وأكد مسلم الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام،يشارك 30 حكماً وحكماً مساعداً ممن يديرون مختلف المراحل السنية في معسكر خارجي من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر في نورمبيرغ، وتقام دورة تقنية الفيديو «VAR» من 14 إلى 17 الجاري في دبي، ودورة مقيمي الحكام 18 و19 الجاري، وورشة تحكيمية لممثلي وسائل الإعلام ومحللي التحكيم 21 الجاري .