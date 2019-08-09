الظفرة يخسر أمام بطل اليابان في «آسيوية الصالات»

المصدر: تايلاند - البيان الرياضي

خسر فريق الظفرة أمام ناجويا أوشانز الياباني 4-2 في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة لبطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات المقامة حالياً في تايلاند، سجل هدفي الظفرة محترفه الياباني من أصول برازيلية برونو وفابيو ليما، وتعرض محمد عبدالله الهاشمي لإصابة في «الأنكل» ولم يتمكن من إكمال المباراة، وأكد البرتغالي روي جيماريتش مدرب الظفرة أن القرعة أوقعت الظفرة في مجموعة الأبطال التي تضم أفضل 4 فرق في البطولة، وقال: جميع مبارياتنا تعتبر نهائيات مبكرة والفريق الياباني من الفرق الكبيرة، ويمتلك لاعبين محترفين عدة.

وطالب حسن الحمادي مشرف اللعبة في النادي اللاعبين بالتركيز في المباراتين المقبلتين أمام بطلي الكويت وإيران، للحصول على 6 نقاط.