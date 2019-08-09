نادي الإمارات يضم الكولومبي تومي توبار

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الإمارات مع اللاعب الكولومبي تومي توبار، حتى نهاية الموسم المقبل، ويلعب تومي في خط الهجوم، ويبلغ من العمر 31 عاماً، وسبق له خوض عدة تجارب تنوعت ما بين أندية أمريكية جنوبية وأوروبية، آخرها تجربة احترافية متميزة الموسم الماضي مع نادي اتحاد كلباء.

حضر توقيع العقد عمر محمد المزكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وأكد أن اللاعب يملك الإمكانات التي تساعد الفريق في المرحلة المقبلة، وجاء التعاقد بعد موافقة اللجنة الفنية، حيث تم تفضيله على العديد من اللاعبين لما يملكه من إمكانات كبيرة ولخبرته بالدوري.

وتمنى تومي أن يشكل إضافة لنادي الإمارات وأن يحقق مع زملائه طموحات النادي، ويسعد جماهير «الصقور» التي تنتظر منه ومن زملائه تقديم مستوى متميز يليق باسم النادي.