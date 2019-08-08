عموري جزراوي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي سابقاً انتقاله رسمياً الى نادي الجزيرة. ونشر اللاعب عبر حسابه في "تويتر" تغريدات توجه بالشكر فيها الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة الانتقال إلى فخر أبوظبي.

كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا ان اكون عند حسن ظن سموه... — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٧ أغسطس ٢٠١٩

‏كما توجه عموري بالشكر إلى مجلس إدارة شركة الكرة في نادي الجزيرة، وقال: أتوجه بالشكر إلى سعادة محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وأعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي الى فخر ابوظبي، متمنيا أن أاكون عند حسن ظن الجميع.

كما نجح الجزيرة في عقد صفقة ثانية من العيار الثقيل بضمه الى جانب عموري، زميله اللاعب عامر عبدالرحمن، قادماً نادي العين. — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٧ أغسطس ٢٠١٩

وتقدم عموري بالشكر ألى إدارة نادي الهلال وجمهوره، وقال: ‏أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء، ‏كما يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق، ‏وكل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن انساكم أبدا وانتم في القلب.

أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء 💙 — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٧ أغسطس ٢٠١٩

كما نجح الجزيرة في عقد صفقة ثانية من العيار الثقيل بضم الى جانب عموري، زميله اللاعب عامر عبدالرحمن قادماً نادي العين.