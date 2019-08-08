تدريبات استشفائية للاعبي شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خضع لاعبو شباب الأهلي لتدريب استشفائي صباح أمس، من أجل إزالة التعب والإرهاق من اللاعبين بعد التجربة الودية التي أداها الفريق أمام العربي الكويتي وفاز فيها شباب الأهلي برباعية مقابل هدف في معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في إسبانيا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، منح اللاعبين راحة في الفترة المسائية، من أجل التقاط الأنفاس بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية. وسبق لشباب الأهلي التفوق على أتليتيكو بالياريس الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

والفوز على العربي الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدف، كما لاقى دوروجي المجري الذي حقق الفوز بهدف في أول تجربة لشباب الأهلي، ويستعد الفريق للعودة إلى البلاد خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجي.