الوصل يحقق فوزه الثاني في معسكر النمسا

المصدر: دبي - علي الظاهري

حقق الفريق الأول لكرة القدم فوزه الثاني في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا على حساب مضيفه يو اس كيه انيف النمساوي بهدفين مقابل لا شيء. سجل هدفي «الإمبراطور» الأرجنتيني خواكين بيريز وماتيوس دا سيلفا. وتعد التجربة هي الرابعة للفريق حيث تعادل أخيراً مع لانيا سبور التركي 2-2 وفاز على فريق ابولون لاريسا اليوناني 4 - 2 وخسر من كايسري سبور التركي 1 - 3.

دفع المدرب الروماني ريجيكامب بتشكيلة تضم الحارس حميد عبدالله وسالم العزيزي وعبدالرحمن علي ولوكاس جلفاو وعبدالرحمن صالح وحمد البلوشي وفيرناندو غايبور وفابيو دي ليما وعلي صالح ويوسف أحمد وخواكين بيريز، وأجرى تغييرات في الشوط الثاني بهدف إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وهم فارس خليل وعبدالله خميس وعبدالله جاسم وحميد سالمين ووليد الحمادي وماتيوس دا سيلفا وناتان فيليبي وناصر محمود وحبوش صالح وعبدالله مال الله.

وشهدت المباراة تألق الأرجنتيني خواكين بيريز من جديد، الذي نجح في تسجيل هدف السبق في الشوط الأول من المباراة وتمكن البديل دا سيلفا من تعزيز تقدم «الإمبراطور» خلال الشوط الثاني.

ويستمر معسكر الفريق حتى 15 الجاري ثم يعود الفريق إلى دبي لاستكمال تحضيراته بملعبه استعداداً للموسم الجديد الذي يدشنه بمواجهة حتا 26 من الشهر الجاري لحساب الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي.

تكريم

قام محمد العامري المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، بإهداء درع النادي لعبدالوهاب عابد المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي بحضور كل من محمد الأميري عضو شركة الاستثمار، وناصر الشحي مدير مجلس الابتكار لنادي الوصل، وأحمد قُطب عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد.