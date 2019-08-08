اتحاد كلباء يلتقي الفتح السعودي اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

يختتم الفريق الأول في نادي اتحاد كلباء تجاربه الودية في معسكر النمسا بلقاء فريق الفتح السعودي مساء اليوم.

ويسعى الجهاز الفني لـ«النمور» بقيادة المدرب فابيو فيفياني إلى الوصول لـ«الفورمة المطلوبة» قبل العودة غداً من المعسكر الذي اشتمل على 4 تجارب آخرها أمام الوحدة السعودي وانتهت لصالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما خسر الفريق في مستهل مبارياته الودية أمام سبارتكوس المجري التي انتهت 1-2 ثم لعب أمام زالايغيرسيغي المجري إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون إكمال المباراة التي انتهت بعد إعلان صافرة نهاية الشوط الأول.

ومن المقرر أن يواجه «النمور» شباب الأهلي بعد العودة من المعسكر في «بروفة» أخيرة قبل انطلاقة الموسم الكروي الذي يدشنه كلباء بمواجهة مضيفه النصر على ملعب استاد آل مكتوم يوم 22 من شهر أغسطس الجاري لحساب الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عن توفير حافلات لنقل الجماهير لمؤازرة الوحدة في مهمته الآسيوية ضد النصر في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا الاثنين المقبل على استاد آل نهيان.