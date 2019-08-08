«أبيض الشباب» يواجه كرواتيا اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 مساء اليوم، مباراته الودية الرابعة والأخيرة أمام منتخب كرواتيا، ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.

وبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في فلسطين من 22 أغسطس الجاري إلى الأول من سبتمبر المقبل، وتجربة اليوم قوية، يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة فيردو ميلين للخروج بفوائد عدة أمام منتخب قوي ومنظم، وكانت منتخبنا أنهى، أول من أمس، تجربته الثالثة بالتعادل السلبي مع فريق أولمبيا السلوفيني.

وقال بدر أحمد مدير منتخب الشباب إن المعسكر حقق أهدافه من خلال التدريبات اليومية، التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى التجارب التي من خلالها منح الجهاز الفني الفرص أمام كل العناصر الموجودة في المعسكر، للوقوف على المستوى اختيار التشكيلة المثالية.