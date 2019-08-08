منتخب الناشئين يلاقي مقدونيا ودياً السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد أبيض الناشئين لخوض تجربته الودية الأولى، يوم السبت المقبل أمام منتخب مقدونيا، على هامش معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020، والتي ستقام في سبتمبر المقبل، ويشهد التجربة عبد الله حسن المكلف بالإشراف على منتخبات المراحل السنية من أجل الاطمئنان على سير المعسكر بشكل جيد.

وأشاد ماجد حميد مساعد مدرب منتخبنا للناشئين بالروح المعنوية العالية التي يظهر عليها اللاعبون خلال الحصص التدريبية التي تقام بشكل يومي، متمنياً أن تستمر هذه الروح حتى نهاية المعسكر لتحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر الذي سيستمر حتى يوم 21 أغسطس الجاري، وتضم قائمة منتخبنا 24 لاعباً، اختارهم المدير الفني الوطني ماجد سالم.